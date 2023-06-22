Для обладателей Fan-ID билеты на домашние матчи «Рубина» будут стоить от 50 рублей

При наличии карты болельщика – Fan-ID билеты на домашние матчи «Рубина» будут стоить от 50 рублей. Об этом сообщил пресс-атташе казанского клуба Марат Вагизов.

Вагизов отметил, что это очень низкая цена для матчей Премьер-лиги, куда недавно вернулся «Рубин».

«Это очень низкая цена – от 50 рублей. И в том числе на самые топовые вывески – „Спартак“, „Зенит“, „ЦСКА“», – уточнил он.

Цена на билеты продержится весь сезон. Клуб такой акцией планирует увеличить число болельщиков на трибунах, а также мотивировать их на оформление Fan-ID. Но за эту сумму можно будет приобрести билеты лишь в некоторые сектора. Верхняя граница стоимости пока, по словам пресс-атташе «Рубина», не установлена.

Напомним, матчи РПЛ, которые стартуют 28 июня, можно будет посетить лишь по карте болельщика. Оформить ее можно онлайн, в приложении, подтвердив личность в отделении МФЦ, или сразу же в МФЦ.