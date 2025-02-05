Для пенсии в 110 тысяч рублей потребуется 639 пенсионных баллов

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Россия/Мир
5 февраля 2025  09:49

Чтобы получать пенсию в размере 110 тысяч рублей, необходимо накопить 639 пенсионных баллов. Об этом заявил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии для «Газеты.ру».  

По его словам, достичь такого количества баллов крайне сложно. За один год стажа можно получить максимум 10 баллов, но только при условии заработной платы в 230 тысяч рублей.  

«Для накопления 639 баллов потребуется получать зарплату в 230 тысяч рублей на протяжении почти 64 лет», — пояснил Никитин.  

На прошлой неделе правительство сообщило о дополнительной индексации страховых пенсий до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5%. Выплаты с учетом доплаты за январь начнут поступать россиянам уже в феврале.  

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и социальных выплат оценивается в 300 миллиардов рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России, пишет РИА Новости.

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