Для пенсии в 110 тысяч рублей потребуется 639 пенсионных баллов

Чтобы получать пенсию в размере 110 тысяч рублей, необходимо накопить 639 пенсионных баллов. Об этом заявил депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии для «Газеты.ру».

По его словам, достичь такого количества баллов крайне сложно. За один год стажа можно получить максимум 10 баллов, но только при условии заработной платы в 230 тысяч рублей.

«Для накопления 639 баллов потребуется получать зарплату в 230 тысяч рублей на протяжении почти 64 лет», — пояснил Никитин.

На прошлой неделе правительство сообщило о дополнительной индексации страховых пенсий до уровня фактической инфляции, которая составила 9,5%. Выплаты с учетом доплаты за январь начнут поступать россиянам уже в феврале.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и социальных выплат оценивается в 300 миллиардов рублей. Эти средства будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России, пишет РИА Новости.