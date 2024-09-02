Для проголосовавших казанцев 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным

В столице Татарстана 8 сентября, в Единый день голосования, для всех проголосовавших жителей организуют большой праздник, сообщили на деловом понедельнике в мэрии.

Фестиваль для проголосовавших казанцев пройдет возле Центра семьи «Казан». Будут организованы уличные театры, площадки питания, а на большой сцене выступят российские и татарстанские исполнители артисты.

Проголосовавшим на избирательных участках будут выдавать браслеты «Всей семьей на выборы», которые дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

8 сентября пройдут выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва. 50 человек будут избраны по партийным спискам и 50 – по одномандатным избирательным округам.