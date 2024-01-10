Для участников СВО и их семей в РТ сформировали памятку о мерах поддержки

Памятка «О социально-трудовых гарантиях и мерах поддержки и участников СВО и членов их семей» была сформирована Федерацией профсоюзов РТ и опубликована на сайте организации.

news_top_970_100
Республика
10 января 2024  19:47
Автор:
Владислав Косолапкин

В памятнике перечислены гарантии и поддержка для участников СВО, включая лечение в санаториях и базах отдыха Министерства обороны РФ. Также описаны возможности в сфере занятости и образования. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Для участников СВО и их семей в РТ сформировали памятку о мерах поддержки
В Казани сотрудники Росгвардии обнаружили и локализовали пожар на охраняемом объекте
В Казани завершилось профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
Прокуратура проверят информацию о ДТП в Куюках с участием ребенка-пешехода
Шаг за шагом: основы 1С: Бухгалтерия и где получить качественное обучение
В Казани на «зебре» автомобиль сбил 15-летнего подростка
В Казани водитель попал под колеса собственного автомобиля
Прокуратура Казани проверит информацию о высадке школьника из автобуса