В памятнике перечислены гарантии и поддержка для участников СВО, включая лечение в санаториях и базах отдыха Министерства обороны РФ. Также описаны возможности в сфере занятости и образования. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки.
Для участников СВО и их семей в РТ сформировали памятку о мерах поддержки
Памятка «О социально-трудовых гарантиях и мерах поддержки и участников СВО и членов их семей» была сформирована Федерацией профсоюзов РТ и опубликована на сайте организации.