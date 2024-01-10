Для участников СВО и их семей в РТ сформировали памятку о мерах поддержки

В памятнике перечислены гарантии и поддержка для участников СВО, включая лечение в санаториях и базах отдыха Министерства обороны РФ. Также описаны возможности в сфере занятости и образования. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки.