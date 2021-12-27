Для запуска фейерверков казанцам выделили четыре площадки в городе

В Казани выделили четыре площадки для запуска новогодних фейерверков. Их оборудуют средствами пожаротушения, а также плакатами с техникой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Так, казанцы смогут запустить фейерверки в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — на майдане на улице Гаврилова. В Кировском и Московском районах — на Нижнезареченской дамбе. В Приволжском и Вахитовском районах — на автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще. В Советском районе — на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали как правильно выбрать красивый и безопасный фейерверк.