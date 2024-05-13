Жителям Казани косметический ремонт обходится дороже, чем москвичам – результат исследования

В Казани, чтобы провести в своей квартире косметический ремонт, придется в среднем потратить около 2,3 млн рублей. Примечательно, что москвичи тратят на 5% меньше, жители российской столицы отдают 2,1 млн рублей.

В целом, казанские цены дороже на 40%, чем усредненный показатель в других регионах. После Казани и Москвы на третьем месте идет Ростов-на-Дону.

Согласно результатам проведенного исследования, дороже всего обходится ремонт в том случае, если владелец ее купил для перепродажи. На себе россияне экономят. Самой дорогой статьей расходов обходится покупка мебели и техники, самой дешевой – дизайн-проект.

При этом, отремонтировать жилье на вторичном рынке проще и дешевле, а в новостройках дороже на 23%.