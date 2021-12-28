В Общественной палате РТ в дискуссии схлестнулись антиваксеры и врачи

В Общественной палате РТ прошел круглый стол с участием антиваксеров, врачей, юристов и журналистов. Главными темами обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в стране и в мире, вацинация, а также отстранение непривитых граждан. Противники вакцины присутствовали на встрече без масок, тем самым демонстрируя свое недоверие к значимости пандемии, в то время как сторонники имели при себе все необходимые средства защиты, сообщает ИА «Татар-информ».

Председатель Комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю Артур Мустаев считает, что собрание в Общественной палате – это площадка для дискуссий и важно слышать мнение каждого.

Присутствующая на встрече явный сторонник антиваксиров врач-рентгенолог Лилия Умарова сравнила Всемирную организацию здравоохранения с фашистской компанией, а эпидемию коронавируса считает программой, которая специально раздувается властями.

«Пандемии нет. Вирус есть, но не такой страшный. Все происходящее – глобальная мировая фальсификация», – отметила спикер.

По словам главного эпидемиолога Министерства здравоохранения РТ Дмитрия Лопушова, противники вакцины занимаются «дешевым популизмом», ссылаясь на разных псевдоспециалистов. Сейчас в РТ их больше не становится, добавил он.

Сейчас Минздрав проводит разъяснительную беседу с населением о том, что вакцинация необходима, приводя научные подтверждения.