Чем ближе к Новому году, тем дороже: сколько стоит заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку в Казани

До Нового года остался ровно месяц, поэтому предусмотрительные родители уже заказали аниматоров в костюме Деда Мороза и Снегурочки для поздравления своих детей.

«Популярные даты и время на Дед мороза и Снегурочку уже практически все заняты», – рассказали корреспонденту «КВ» в казанской студии праздников Kids Party.

Так, по данным Авито Услуг, только с октября по ноябрь в Казани спрос на помощников по проведению тематических праздников вырос на 126%, то есть в пять раз по сравнению с показателями прошлого года. Объявлений от волшебных героев за это же время стало больше на 30%.

«Да, спрос вырос, люди охотнее бронируют. У нас в принципе раньше такого не было, чтобы в ноябре уже большинство дат заняли. У нас работает в этом году четыре пары, и практически все они заняты, то есть только какие-то окошки можем предлагать», – подчеркнули в студии «Kids Party».

В компании #HappyEventGroup подтвердили – заказы на пару «Дед Мороз и Снегурочка» растут.

«Спрос, как и в прошлые годы, достаточно высокий. Большое количество новых заказчиков», – рассказали корреспонденту «КВ» в компании.

Интересно, что помимо Дедов Морозов и Снегурочек многие также предпочитают приглашать на праздники других героев из популярных детских мультфильмов. Например, можно позвать в гости Белого Мишку с кроликами-помощниками, похитителя Рождества Гринча, и даже Троллей с Лунтиком.

Средняя стоимость за час работы аниматоров в Казани составила чуть более 2 тыс. рублей. Развлекательная программа в среднем длится от 15 минут до одного часа, в зависимости от выбора и желания заказчиков. За время мероприятия Дед Мороз прочитает стихи, споет песню, поиграет с ребенком, покажет несколько фокусов и расскажет сказку. Основной подарок родителям придется приобрести самостоятельно и незаметно передать его аниматору перед началом поздравлений, чтобы он вручил его ребенку в финале представления.

«У нас стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки – от 4,5 тыс. рублей», – поделились в Kids Party.

При этом, чем ближе к праздничным датам, тем дороже будет стоить новогоднее поздравление. Например, в прошлом году уже в 20-х числах декабря в Казани средняя цена за час возрастала до 5-6 тыс. рублей.

«Цена выросла, но ненамного. Мы стараемся оставаться в рамках ценовой политики рынка. Стоимость варьируется от 2,5 до 10 тыс. рублей в зависимости от даты», – сообщили в компании #HappyEventGroup.

Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых — новогодних героев активно приглашают и на корпоративы, которые в этом году также вышли в оффлайн. Формат конкурсов и шуток, конечно, будет меняться и подстраиваться под коллектив и сферу деятельности компании.