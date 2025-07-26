До +20 и ниже: синоптики предсказывают прохладную погоду в РТ до конца июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил о продолжительном периоде холодной погоды в Приволжском и Уральском федеральных округах. Согласно прогнозам, до конца июля температурные показатели в этих регионах будут на 4-7 градусов ниже климатической нормы.

Причиной необычного для середины лета похолодания стал заток арктических воздушных масс с севера. Как пояснил Вильфанд, формирующаяся зона конвергенции воздушных потоков создает устойчивую погодную аномалию. В дневные часы температура не сможет преодолеть 20-градусную отметку, что значительно ниже средних многолетних значений для этого периода.

Метеорологи отмечают, что холодный цикл установился еще на прошлой неделе и продлится как минимум до 31 июля. Такая продолжительность аномалии делает этот погодный феномен особенно редким для середины летнего сезона.