До 30 сентября татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Жители Татарстана могут внести свой вклад в развитие республики, приняв участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».

Конкурс предоставляет возможность реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем. Участие могут принять как молодые люди, так и люди старшего поколения. Для детей до 14 лет предусмотрена специальная номинация.

Победители получат денежные премии, стажировки, возможность трудоустройства, а также шанс представить свои проекты на федеральном уровне.

Конкурс проводится уже более 20 лет и является важной площадкой для реализации инициатив граждан. Заявки принимаются до 30 сентября.