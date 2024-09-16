До 30 сентября татарстанцы могут принять участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

news_top_970_100
Республика
16 сентября 2024  15:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Татарстана могут внести свой вклад в развитие республики, приняв участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия».

Конкурс предоставляет возможность реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем. Участие могут принять как молодые люди, так и люди старшего поколения. Для детей до 14 лет предусмотрена специальная номинация.

Победители получат денежные премии, стажировки, возможность трудоустройства, а также шанс представить свои проекты на федеральном уровне.

Конкурс проводится уже более 20 лет и является важной площадкой для реализации инициатив граждан. Заявки принимаются до 30 сентября.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минздрав РТ опроверг факт, что младенец потерял слух именно после прививки
В Казани запустили чат-бот для информирования о штрафах
В Казани на улицах Габдуллы Тукая и Сары Садыковой ограничат движение
Волынец требует наказать создателей казанского чата с фото школьниц
Министр спорта Татарстана готов женить сына на фигуристке Загитовой
Министр спорта Татарстана готов женить сына на фигуристке Загитовой
Семейные рецепты казанцев ждут на конкурсе «Рецепты нашего двора»
Синоптики ждали прогноз на неделю в Татарстане
В Татарстане представили трех новых прокуроров