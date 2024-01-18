До февраля предприниматели могут принять участие в конкурсе брендов

Как сообщили в Минэкономики РТ, срок подачи заявок на всероссийский конкурс новых брендов «Знай наших» продлен до 31 января включительно.

Подать заявку на участие в данном конкурсе можно с помощью крауд-платформы.

На сегодняшний день от татарстанских компаний уже подано более 1500 заявок. По этому показателю республика является абсолютными чемпионом страны.

У конкурса есть несколько номинаций: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Кроме пяти основных в этот раз добавлены 15 отраслевых и четыре специальных номинации, которые учредили партнеры конкурса. Среди них – «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея». Также расширилась партнерская сеть конкурса.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства в родном регионе – не менее 30%. Также учитывается наличие у кандидатов социальных проектов.

В качестве приза победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

«Знай наших» проводится во второй раз. Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс по поручению президента РФ Владимира Путина. Поддержка отечественных брендов реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».