«Добрая Казань» отправила гумпомощь Лисичанску и Рубежному

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Город
28 февраля 2024  13:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Из Казани сегодня отправился гуманитарный конвой, которого сопроводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Они пожелали водителям хорошего пути. 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2024 году это первая партия гуманитарного груза – всключает он в себя почти 90 тонн груза, в том числе консервы, бакалея, детское питание, бытовая химия, а также теплая одежда, медикаменты, автозапчасти и строительные материалы.

«Казанское моторостроительное производственное объединение» предложило взять шефство над детской музыкальной школой №2 города Лисичанск, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Туда отправлены музыкальные инструменты для учащихся - саксофон, скрипка, акустическая система и микшерный пульт.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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