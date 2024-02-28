«Добрая Казань» отправила гумпомощь Лисичанску и Рубежному

Из Казани сегодня отправился гуманитарный конвой, которого сопроводили Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Они пожелали водителям хорошего пути.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2024 году это первая партия гуманитарного груза – всключает он в себя почти 90 тонн груза, в том числе консервы, бакалея, детское питание, бытовая химия, а также теплая одежда, медикаменты, автозапчасти и строительные материалы.

«Казанское моторостроительное производственное объединение» предложило взять шефство над детской музыкальной школой №2 города Лисичанск, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Туда отправлены музыкальные инструменты для учащихся - саксофон, скрипка, акустическая система и микшерный пульт.