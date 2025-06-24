«Добробат» завершает патриотический тур концертом в КЦ «Чулпан»

25 июня 2025 года в 18:00 в Казани, в культурном центре «Чулпан» (пр-т. Победы, 48А), пройдет бесплатный концерт группы «Добробат», состоящей из ветеранов специальной военной операции. Это финальный концерт их музыкального тура «От Победы к Победе», который уже посетили зрители в нескольких городах Татарстана.

Тур посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества и поддерживается Раисом РТ Рустамом Миннихановым и правительством республики. Концерты вызывают сильные эмоции у зрителей, многие приходят с цветами и фотографиями своих близких, погибших на войне.

Выступление — это не просто концерт, а музыкальный спектакль с реальными историями исполнителей, ярким видеорядом и современным световым оформлением.