«Добробат» завершает патриотический тур концертом в КЦ «Чулпан»

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Город
24 июня 2025  11:23
Автор:
Владислав Косолапкин

25 июня 2025 года в 18:00 в Казани, в культурном центре «Чулпан» (пр-т. Победы, 48А), пройдет бесплатный концерт группы «Добробат», состоящей из ветеранов специальной военной операции. Это финальный концерт их музыкального тура «От Победы к Победе», который уже посетили зрители в нескольких городах Татарстана.
Тур посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества и поддерживается Раисом РТ Рустамом Миннихановым и правительством республики. Концерты вызывают сильные эмоции у зрителей, многие приходят с цветами и фотографиями своих близких, погибших на войне. 

Выступление — это не просто концерт, а музыкальный спектакль с реальными историями исполнителей, ярким видеорядом и современным световым оформлением.

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