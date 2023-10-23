Дочь и отец пострадали на пожаре в Елабужском районе Татарстана

Республика
23 октября 2023  15:24
Автор:
Виктория Осинина

Около семи часов вечера 22 октября поступило сообщение о пожаре в Елабужском районе в селе Гари на ул. Центральная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

К моменту прибытия пожарных подразделений горел частный жилой дом и надворные постройки. В 19:55 пожарные ликвидировали пожар на площади 104 кв.м. Как выяснилось, пожар начался на веранде. При попытке выйти из дома через горящую веранду получили ожоги женщина 1975 года рождения и ее отец.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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