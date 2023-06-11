 Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу побывала в Альметьевске
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Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу побывала в Альметьевске

Экскурсию провел глава города Тимур Нагуманов.

Республика
11 июня 2023  10:28
Автор:
Роза Габитова

В Альметьевске побывала Ксения Шойгу - дочь министра обороны России. Она приехала с рабочей поездкой, целью которой было изучение территории для строительства федеральной базы, предназначенной для подготовки триатлетов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Экскурсию провел глава города Тимур Нагуманов.

Шойгу отметила, что локация идеальна для тренировок триатлетов, так как обладает оптимальным набором высот и рельефом для велоподготовки, а также находится рядом с открытой водой. 

Она подчеркнула, что площадка подходит как для организации полного цикла тренировок, так и для проведения крупных международных и внутренних соревнований. 

После изучения территории, Ксения Шойгу приняла участие в церемонии награждения победителей первенства России по триатлону и выразила благодарность Альметьевску за теплый прием.

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