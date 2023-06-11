Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу побывала в Альметьевске

В Альметьевске побывала Ксения Шойгу - дочь министра обороны России. Она приехала с рабочей поездкой, целью которой было изучение территории для строительства федеральной базы, предназначенной для подготовки триатлетов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Экскурсию провел глава города Тимур Нагуманов.

Шойгу отметила, что локация идеальна для тренировок триатлетов, так как обладает оптимальным набором высот и рельефом для велоподготовки, а также находится рядом с открытой водой.

Она подчеркнула, что площадка подходит как для организации полного цикла тренировок, так и для проведения крупных международных и внутренних соревнований.

После изучения территории, Ксения Шойгу приняла участие в церемонии награждения победителей первенства России по триатлону и выразила благодарность Альметьевску за теплый прием.