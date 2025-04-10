Дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова отметила 88-летие

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Россия/Мир
10 апреля 2025  17:01

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Представители Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ поздравили Чулпан Залилову, дочь поэта-героя Мусы Джалиля, с 88-летием. Заместитель полпреда Эмиль Файзуллин и пресс-секретарь Дина Аляутдинова передали юбиляру теплые пожелания от вице-премьера РТ Равиля Ахметшина.

Чулпан Залилова всю жизнь посвятила сохранению памяти отца. Благодаря её усилиям в Казани был открыт музей-квартира Мусы Джалиля, а также изданы несколько книг поэта.

Выпускница филфака МГУ, заслуженный работник культуры России, она прошла путь от редактора-стажёра до ведущего научного редактора в издательстве «Художественная литература».

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