Дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова отметила 88-летие

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Представители Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ поздравили Чулпан Залилову, дочь поэта-героя Мусы Джалиля, с 88-летием. Заместитель полпреда Эмиль Файзуллин и пресс-секретарь Дина Аляутдинова передали юбиляру теплые пожелания от вице-премьера РТ Равиля Ахметшина.

Чулпан Залилова всю жизнь посвятила сохранению памяти отца. Благодаря её усилиям в Казани был открыт музей-квартира Мусы Джалиля, а также изданы несколько книг поэта.

Выпускница филфака МГУ, заслуженный работник культуры России, она прошла путь от редактора-стажёра до ведущего научного редактора в издательстве «Художественная литература».