Дочь танкиста Гали Чураева поделилась своими воспоминаниями об отце

Сегодня, 12 декабря, в библиотеке-филиале №22 МБУК ЦБС г. Казани состоялась презентация очередной главы альманаха «Парад бессмертной славы. Жители поселка Левченко – участники Великой Отечественной войны».

Шесть лет назад, вдохновившись книгой «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны», автором-составителем которой стала главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, коллектив библиотеки решил воплотить свою идею создания альманаха о фронтовиках, своих земляках.

В этот раз заведующая библиотекой Галина Дряблова рассказала приглашенным гостям – воспитанникам РСОШ им. Галлямова и ученикам школы №99 о танкисте Гали Абдуловиче Чураеве, дочь которого Альфия Савельева вот уже почти 50 лет живет в поселке Левченко. Воспоминаниями об отце поделилась и сама Альфия Галиевна. А ребята из краеведческого кружка РСОШ им. Галлямова представили свою презентацию «Наши земляки – защитники Ленинграда».