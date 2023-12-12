Дочь танкиста Гали Чураева поделилась своими воспоминаниями об отце

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Республика
12 декабря 2023  15:13
Автор:
Наталья МИННУЛЛИНА
Автор фото: Наталья Миннуллина

Сегодня, 12 декабря, в библиотеке-филиале №22 МБУК ЦБС г. Казани состоялась презентация очередной главы альманаха «Парад бессмертной славы. Жители поселка Левченко – участники Великой Отечественной войны». 
Шесть лет назад, вдохновившись книгой «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны», автором-составителем которой стала главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, коллектив библиотеки решил воплотить свою идею создания альманаха о фронтовиках, своих земляках.

В этот раз заведующая библиотекой Галина Дряблова рассказала приглашенным гостям – воспитанникам РСОШ им. Галлямова и ученикам школы №99 о танкисте Гали Абдуловиче Чураеве, дочь которого Альфия Савельева вот уже почти 50 лет живет в поселке Левченко. Воспоминаниями об отце поделилась и сама Альфия Галиевна. А ребята из краеведческого кружка РСОШ им. Галлямова представили свою презентацию «Наши земляки – защитники Ленинграда».

  • Наталья Миннуллина

    Наталья Миннуллина

  • Наталья Миннуллина

    Наталья Миннуллина

  • Наталья Миннуллина

    Наталья Миннуллина

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Дочь танкиста Гали Чураева поделилась своими воспоминаниями об отце
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