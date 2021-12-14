 «Докторов нет!»: жители Набережных Челнов недовольны работой сайта «Госуслуги»
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«Докторов нет!»: жители Набережных Челнов недовольны работой сайта «Госуслуги»

Из-за сбоя в системе татарстанцы не могут записаться на приемы к врачу через портал.

Республика
14 декабря 2021  12:29

Жители Набережных Челнов недовольны работой сервиса «Госуслуг», причиной этому послужил сбой в системе. Татарстанцы с трудом записываются на приемы к врачу. Пост с возмущением о работе сайта был опубликован  в соцсети «ВКонтакте».

Челнинец опубликовал и приложил скриншоты сайта, на которых видно, что записаться на прием к врачу теперь нельзя. «Докторов нет, хотя бы так нагрузку убирают», «Да это вообще издевательство, я ребенка еле-еле записала на прием спустя 2 недели!», – поддерживают автора поста комментаторы. 

Управление здравоохранения Набережных Челнов прокомментировало публикацию, заявив, что на сайте произошел сбой и в данный момент портал недоступен. Жителям лучше обратиться на информационную стойку.

  • «ВКонтакте»

    «ВКонтакте»

  • «ВКонтакте»

    «ВКонтакте»

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