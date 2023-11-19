Долю в квартире теперь можно выделить без согласия банка

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану, при использовании средств маткапитала на улучшение жилищных условий право на недвижимость регистрируется на всех членов семьи с определением размера долей по соглашению.

Согласно постановлению российского правительства, если жилье было приобретено в ипотеку, обязательство по выделению долей необходимо было исполнить в течение шести месяцев после полной выплаты кредита и после погашения регистрационной записи об ипотеке в ЕГРН. Но затем Минтруд России, Росреестр и прокуратура Татарстана дали разъяснения, из которых следует, что заключение соглашения об определении размера долей до полной выплаты кредита и до погашения регистрационной записи об ипотеке возможно, но лишь «при наличии согласия залогодержателя на заключение такого соглашения».

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова рассказала, что на сегодня практика поменялась. По ее словам, в настоящее время государственная регистрация права общей собственности на основании соглашения об определении долей в праве на жилое помещение, приобретенное на средства маткапитала, находящееся в залоге у кредитной организации, осуществляется с одновременной государственной регистрацией ипотеки — в силу закона без согласия залогодержателя.

Замглавы ведомства уточнила, что «практика Росреестра Татарстана основывается» на постановлении пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2023 года №23. Именно им «разъяснена возможность определения долей в праве на жилое помещение, приобретенное на средства материнского (семейного) капитала, без согласия залогодержателя».

«Иными словами, чтобы выделить доли, теперь согласие банка не нужно! Уверена, что данное нововведение облегчит жизнь многим семьям, направляющим средства маткапитала на улучшение жилищных условий», — подытожила спикер.