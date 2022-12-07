Граница на замке: в Татарстане под ограничение на выезд попали более 151 тыс. должников

«Казанские ведомости» в преддверии новогодних каникул поговорили с начальником отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по РТ Альбертом Ибятуллиным о должниках и ограничении на выезд, действующем для них.

На сегодня сколько татарстанцев не могут выехать за границу?

Сегодня более 151 тыс. татарстанцев не могут выехать за пределы страны. Всего за десять месяцев этого года вынесено 287,5 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Запрет действует полгода. Если должник не погасил долг, запрет продлевается.

За что конкретно долг – разницы нет. Вид долга – алименты, кредиты, налоги – значения не имеет. Все зависит от суммы задолженности.

Попасть под ограничение может каждый, имеющий долг от 30 тыс. рублей. Но, если он уклонялся от уплаты долга больше двух месяцев, пороговая сумма, при которой пристав выносит постановление об ограничении выезда, будет составлять уже 10 тыс. рублей.

С долгом в 10 тыс. рублей и более не удастся выехать за пределы страны должникам по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда.

Также судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление об ограничении на выезд, если на человека заведен исполнительный документ неимущественного характера - когда необходимо совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения, а она эти действия не выполнил.

Фото: © пресс-служба УФССП Татарстана

Узнать о запрете на выезд можно при помощи сервиса «Ход снятия ограничения выезда из России». Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис на портале Госуслуг.

Он позволяет гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

И за какое время перед поездкой лучше просмотреть этот сервис, чтобы спокойно выехать за границу?

Рекомендуем позаботиться о погашении задолженности не менее чем за две недели до поездки и представить квитанцию об оплате судебному приставу-исполнителю.

Татарстанцы ради поездки за границу как сразу погашают свои долги?

К примеру, житель Верхнеуслонского района погасил долги по кредитам на сумму 500 тыс. рублей. О своей задолженности гражданин знал, но игнорировал ее. Тогда пристав вынес постановление об ограничении на выезд за пределы РФ, а он собирался в ближайшие дни покинуть страну. Узнав об этом, мужчина явился в местное отделение службы судебных приставов и оплатил всю сумму долга.

В Нурлатском районе мужчина задолжал по алиментам дочери 100 тыс. рублей. Как только он узнал о невозможности вылета, сразу же погасил всю задолженность.

В Агрызском районе местный житель задолжал Палате имущественных и земельных отношений района около 280 тыс. рублей. У мужчины уже были куплены билеты и, чтобы не испортить себе отпуск, он оплатил задолженность.

Но ведь должникам не только ограничивают выезд?

В отношении должников судебными приставами применяется широкий комплекс мер, установленный действующим законодательством:

- арест и изъятие личного имущества в счет оплаты долга;

- арест банковских счетов;

- удержание средств из зарплаты;

- запрет на регистрацию недвижимости;

- ограничение на пользование специальным правом (правом управления транспортными средствами);

- привлечение к административной и уголовной ответственности.