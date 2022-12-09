 Должность гендиректора «Рубина» может занять глава УФНС по Татарстану
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Должность гендиректора «Рубина» может занять глава УФНС по Татарстану

Нынешний гендиректор покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

Спорт
9 декабря 2022  11:31
Автор:
Ольга Ильина

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов покинет свою должность. Новым руководителем назначат нынешнего главу Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марата Сафиуллина. Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на свои источники.

Сайманов покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее «КВ» сообщали, что гглавный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уволился с должности, которую он занимал с декабря 2019 года. Покинуть тренерский состав клуба Слуцкий решил по собственному желанию

Напомним, На должность и.о. главного тренера ФК «Рубина» назначили Юрия Уткульбаева.

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Должность гендиректора «Рубина» может занять глава УФНС по Татарстану