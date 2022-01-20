«Дом для бомжей»: почему при теплой остановке в 1,8 млн казанцы ждут автобусы на морозе

В Казани работает единственная теплая остановка. Она антивандальная, оснащена скамейками, розетками для зарядки гаджетов, Wi-Fi и кнопками вызова экстренных служб. По данным, которые администрация района сообщала при ее открытии в 2019 году, обошлась она бюджету города в 1,8 млн рублей, тогда как стоимость установки обычных остановок колеблется в пределах 75 – 150 тыс.

Но воспользоаться благом цивилизации казанцы не могут – остановку уже не первый раз оккупируют бездомные. Этой зимой история повторилась – зайти в недавно отремонтированную смарт-остановку невозможно, так как там поселилась 59-летняя бездомная женщина.

Из-за зловонного запаха местным жителям приходиться ждать общественный транспорт на улице. Как на подобные случаи реагирует администрация района и почему многим уже не жаль бездомную старушку – читайте в нашем материале.

«Жалко ее, но вонь терпеть надоело»

Местные жители рассказали, что бабушка бывает здесь часто. Из-за запаха, который новая обитательница привнесла на остановку, горожане туда теперь не заходят – ждут транспорт на улице.

«Я не часто тут бываю, но бабушка эта уже тут давно здесь. Конечно, отрицательно отношусь к этому, так как зайти невозможно, стоит вонь. С ней еще жил какой-то бездомный, но его сейчас посадили», — рассказала женщина, которая ждала автобус.

Еще одна женщина поделилась, что кормит ее, но также не выносит этот запах.

«Я ей поесть приношу, потому что рядом живу. Жалко ее, но вонь тоже терпеть надоело. Все-таки общественное место», — поделилась она.

Сама бездомная почти не выходит из павильона теплой остановки. Женщина рассказала, что родом она из Барнаула, правда, как оказалась в Казани – не поделилась.

«Я из Барнаула, мне скоро будет 60 лет. Документов у меня нет. Мне восстановили их, но мой сожитель Альберт позвал на дачу и там же, при пожаре они сгорели. Он сейчас „на сутках“», — объяснила бездомная Галина Завьялова.

Бездомная говорит, что недавно она отморозила ноги и теперь не может выйти из павильона остановки.

«Ноги болят, недавно в больнице была, так как отморозила все, теперь даже выйти не могу из остановки. Больно ходить. Местные помогают, еду приносят и покупают что-нибудь», — рассказала она.

На вопрос, пьет ли она, Галина стала горячо заверять, что не употребляет. Но на самом деле в момента разговора с журналистом «КВ» женщина явно была нетрезва.

«Остановки не личный дом для бомжей»

В городских пабликах казанцы реагируют на эту ситуацию по-разному. Кто-то жалеет бездомную, а кто-то жалуется, что теплые остановки не дома для бомжей.

До прихода на эту остановку к Галине приезжал соцпатруль из «Приюта человека», но не забрали ее, так как она находиться в «черном списке». Оказалось, что еще в 2020 ее забирали в приют. Женщина нарушала там установленные для всех правила и злоупотребляла алкоголем, рассказали нам представители приюта. Помимо этого, для нее собрали деньги и отправили в родной Барнаул, к семье.

Но уже через некоторое время, как стало известно организаторам приюта, племянник попросил ее самой зарабатывать на жизнь, ей это не понравилось, и она вернулась в Казань, оккупировав дорогостоящую остановку, которую делали для всех горожан.

«Опасения были, но стараемся оперативно решать их»

На запрос нашего издания в администрацию Кировского-Московского района нам ответили, что в настоящий время «постоялицы» на теплой остановке нет. В администрации не знают, куда она делась и вернется ли снова.

«Подобные обращения мы принимаем и проводим беседы. Такие случаи бывают, мы стараемся их сразу отрабатывать. Отвозим казанцев без определенного места жительства в специальные приюты, но, к сожалению, сталкиваемся часто с тем, что они оттуда уходят и не принимают помощь», — отметили в пресс-службе администрации.

Также в администрации рассказали, что при создании смарт-остановки были опасения, что в ней будут жить бездомные.

«Остановка была создана для казанцев с целью улучшить условия ожидания транспорта. Опасения были, да. И даже сейчас, когда мы столкнулись с этой проблемой, мы стараемся оперативно беседовать с данной категорией лиц», — объяснили в пресс-службе.

Но, как показала история с барнаульской Галиной, не только беседы, но и реальная помощь – отправка в родной город, тут не помогают. Пока же, сигнализируют в городских пабликах, на теплой остановке замечены уже двое бездомных – к барнаульской Галине присоединился мужчина. А казанцы, для которых открыли дорогостоящее общественное место с зарядками и Wi-Fi, все также ждут автобусы рядом – на морозе.