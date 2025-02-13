Дом на улице Муштари в Казани признан аварийным, жильцов расселят до 2031 года

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Город
13 февраля 2025  15:48

Многоквартирный дом №6 по улице Муштари в Казани официально признан аварийным и подлежащим реконструкции. Такое решение принял Исполком города на основании заявления собственников и нанимателей, а также заключения городской межведомственной комиссии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Казани.

Техническое заключение, подготовленное ООО «Горжилремпроект» еще в июле 2019 года, подтвердило, что здание непригодно для проживания. Это стало основанием для включения дома в список аварийных и принятия мер по расселению жильцов.

Управлению жилищной политики Исполкома поручено до 1 января 2031 года организовать расселение жильцов из аварийного дома. Администрации Вахитовского и Приволжского районов должны обеспечить безопасность граждан, ограничив доступ к зданию после завершения отселения.

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