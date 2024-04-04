Дома 50 тысяч жителей Казани в этом году преобразят свой внешний облик благодаря капремонту

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Город
4 апреля 2024  17:05
Автор:
Эндже Гарафиева

180 многоквартирных домов в этом году отремонтируют в рамках программы капитального ремонта, еще 39 ко дню проведения саммита БРИКС. Таким образом, почти 50 тысяч жителей Казани получат отремонтированный фасад своего дома. 

Например, это «сталинка» на пересечении улиц Салимжанова и Нурсултана Назарбаева, а также дом на улице Театральной и «хрущевки», сообщил мэр города Ильсур Метшин.

На работы выделено до 3,5 млрд рублей. Сроки выполнения работ сжаты, поэтому будут строго придерживаться графика.

По решению Раиса РТ Рустама Минниханова в программу капремонта  включили еще 39 жилых зданий, где обновят фасады и кровли у началу лета. В их числе 4 объекта культурного наслендия и 3 исторически ценных градоформирующих. На это выделено 400 млн рублей.

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Дома 50 тысяч жителей Казани в этом году преобразят свой внешний облик благодаря капремонту
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