Дополнительные электрички в Йошкар-Олу и Бурундуки будут ездить в праздники

Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», с 3 января для удобства пассажиров назначаются дополнительные пригородные поезда в Йошкар-Олу и Бурундуки:

- № 6385 сообщением Казань – Йошкар-Ола отправлением со станции Казань в 06.46, прибытие на станцию Йошкар-Ола в 09.55;

- № 6384 сообщением Йошкар-Ола – Казань отправлением со станции Йошкар-Ола в 17.45, прибытием на станцию Казань в 20.50;

- № 6755 сообщением Казань – Бурундуки отправлением со станции Казань в 06.27, прибытием на станцию Бурундуки в 10.20;

- № 6756 сообщением Бурундуки – Казань отправлением со станции Бурундуки в 16.40, прибытием на станцию Казань в 20.30.

Поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Более подробную информацию по всем, а только указанным маршрутам пассажиры могут получить:

- по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно);

- на сайте https://sodruzhestvoppk.ru;

- в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».