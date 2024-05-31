Дополнительные поезда электричек направят из Казани в «Казань Экспо» 1 и 2 июня

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Город
31 мая 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Маршрут до Аэропорта из Казани на два дня получит увеличенное число рейсов.

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать в вечернее время. Это связано с тем, что KazanExpo станет площадкой для проведения концертов исполнителей Элвина Грея и Михаила Шуфутинского. 

Так, в субботу из Казани в аэропорт электричка отправится в 18:30. Обратно — в 22:15. В воскресенье вечернее время сохранится – отправка из Казани в 18:30. Обратно электричка поедет из аэропорта в 21:42. Отмечается, что промежуточных остановок не будет.

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