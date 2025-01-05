Дополнительные пригородные поезда свяжут Челны и Бугульму

С 4 января между Набережными Челнами и Бугульмой начнут курсировать новые пригородные поезда для удобства пассажиров. Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», поезд № 6761/6762 будет отправляться из Челнов в 12:34 и прибывать в Бугульму в 17:12. В обратном направлении, поезд № 6763/6764 отправится из Бугульмы в 07:12 и прибудет в Челны в 11:46.

Поезда будут курсировать по субботам и воскресеньям. Узнать расписание пригородных поездов по другим маршрутам можно, позвонив в диспетчерскую АО «Содружество» по телефону: 8 (800) 550-53-93.