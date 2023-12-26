Дорога экономического развития открыта!

В церемонии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин. Он, в частности, поблагодарил строителей дороги за то, что столь масштабные работы были выполнены раньше намеченного срока, заняв менее трех лет. Вся трасса длиной 811 км (если начинать отсчет от МКАДа) соединяет ряд регионов: Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, республики Чувашию и Татарстан. С запуском движения время в пути от Казани до Москвы сократится до 6 часов 30 минут. Максимально допустимая скорость - 110 км в час.

В перспективе этот участок должен стать частью огромного (в 12 тысяч км) маршрута Санкт-Петербург - Владивосток.

Уникальным для России можно назвать новый мост, построенный через Волгу. Общая длина мостового прохода составила 3362 метра. Максимальная высота опор сопоставима с 14-этажным домом. При возведении использовали технологию непрерывного бетонирования.

Принимавший участие в церемонии открытия Раис Татарстана Рустам Минниханов успел протестировать дорогу за рулем производимого в Татарстане автомобиля Aurus. А на мероприятие он приехал тоже за рулем - на грузовике команды «КАМАЗ-мастер». Глава республики отметил, что проверил дорожную инфраструктуру, включая АЗС и пункты питания.

Кстати, о самой животрепещущей теме - об оплате поездки. Как сообщил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев, автотранспорту, нацеленному на Казань, можно будет съехать на нескольких развязках. И от этого будет зависеть стоимость поездки. Самая первая развязка - в направлении Иннополиса. Для повернувших здесь легковых автомобилей тариф - 4481 рубль. А если съезжать на Казань в районе аэропорта, то стоимость проезда составит 4800 рублей. При использовании транспондера нужно зарегистрироваться в программе лояльности при помощи мобильного приложения или в личном кабинете на сайте «Автодора» - и будет вам скидка. Для примера: если два раза проехать от Москвы до Казани, то на третий раз скидка составит 15%, значит, доехать до Москвы из Казани (или обратно) можно будет за 3800 рублей.

Для грузовых автомобилей цены следующие: съезд на Иннополис - 9926 рублей, съезд на аэропорт - 10458 рублей, съезд на Шали - 10889 рублей. А с максимальной скидкой по транспондеру - 8437 рублей, 8889 рублей и 9256 рублей соответственно.

Вообще, на М-12 установлена система взимания платы «Свободный поток». Это 18 основных рамных конструкций и 18 резервных, что позволяет покрыть все участки. Система управления дорожным движением построена на основе использования алгоритмов искусственного интеллекта, который определяет более 15 типов различного рода происшествий. Это позволяет заблаговременно проинформировать пользователя о необходимом скоростном режиме, о возможности объезда той или иной дорожно-транспортной ситуации и, безусловно, в случае самого негативного сценария - о возможности съехать с автомобильной дороги и поехать по другому маршруту. То есть алгоритмы искусственного интеллекта учитывают все происходящее на трассе, в том числе и метеоусловия.

Несмотря на то что проехать на легковушке по трассе М-12 дешевле, предполагается, что все-таки основными пользователями дороги будут как раз большегрузы. На автодороге в Татарстане в каждую сторону работают по две полосы. Значит, на большой поток машин не рассчитывали.

Трасса более чем удобна для водителей. Скоро вся она будет покрыта сетями мобильных операторов. Кроме того, только на татарстанской части магистрали будут работать шесть многофункциональных зон, по три с каждой стороны движения - в Лаишевском районе у села Егорьево, Верхнеуслонском - около деревни Вахитово, Кайбицком - близ села Большие Кайбицы. Четыре заработают в этом году, а еще две - в следующем. Здесь будут не только обычные заправки, но и детские площадки, душевые и даже молельная комната. Всего на М-12 между Москвой и Казанью скоро будут 34 такие зоны, где создадут 1800 рабочих мест.

Экономический смысл возведения этой трассы раскрыл в своем выступлении вице-премьер федерального правительства, курирующий вопросы строительства, Марат Хуснуллин.

По его словам, планируется, что только грузопоток между Москвой и Уралом увеличится до 50 млн тонн. Общий вклад в ВВП от построенной дороги за 20 лет составит более 1,8 трлн рублей. Также должны снизиться показатели смертности и травматизма в результате ДТП - по прогнозам, в три с половиной раза. Будет создано около 85 тысяч новых рабочих мест. Плюс трасса даст мощнейший эффект от туристического потока. Прогнозируется рост градостроительного потенциала в регионах, через которые проходит автодорога.