Дороге Казань - Малмыж присвоен статус федеральной

Региональная дорога Казань – Малмыж, которая проходит через три района Татарстана, стала федеральной, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«В оперативное управление ФКУ „Волго-Вятскуправтодор» передан участок автодороги Казань — Малмыж протяженностью 111,4 километра», – сообщили в ведомостве.

Также в сообщении сказано, что эту дорогу включат в план ремонтных работ.

Дорога проходит через Высокогорский, Балтасинский и Арский районы. В среднем за сутки по дороге будут проезжать 8,5 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2022 году на ремонт 15 участков дорог выделили 340 млн рублей.