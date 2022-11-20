 Дороги Нижнекамска чистит снегоуборочная машина «Золотые ручки»
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Дороги Нижнекамска чистит снегоуборочная машина «Золотые ручки»

В уборке снега задействованы самосвалы, МТЗ и «амкадор».

Республика
20 ноября 2022  16:50
Автор:
Роза Габитова

В Нижнекамске на чистку снега вышла машина под названием «Золотые ручки». Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова. 

Машина своими «ручками» загребает снег и закидывает его в «Камаз». После наполнения грузовик отвозит снег на полигон , отмечается в сообщении. 

Также в уборке города задействовали 6 самосвалов, три МТЗ, один «Вилли» и «амкадор».

Ранее «КВ» сообщали, что в чат-боте мессенджера Telegram «Моя Казань» открылась новая категория – «Уборка снега».

«В городском помощнике @kznhelpbot можно узнать, как город очищают от снега, и оставить заявку, если снег мешает движению пешеходов или машин», - сообщили в пресс-службе мэрии.

 

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