Дороги в городе чистят от снега лучше, чем тротуары и дворы

Фото: Фарит Муратов

Начальник управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев на «деловом понедельнике» в мэрии подвел итоги работы этой организации за последний месяц минувшего года.

Главный показатель для АТИ - это количество выявленных нарушений. И по нему видно, что работа велась активно. Только предостережений за ненадлежащее зимнее содержание дорог, тротуаров, закрепленных территорий и кровель зданий было выписано 1063 (в декабре 2023 года). Что на треть больше, чем за декабрь 2022 года. Плюс за несанкционированное складирование снега объявлено 109 предостережений. А количество составленных материалов в отношении дорожных организаций по содержанию тротуаров и внутриквартальных проездов выросло с 130 (декабрь 2022 года) до 308 (декабрь 2023 года). «Чемпион» в этом вопросе - МУП «Горводзеленхоз», в зоне ответственности этой организации обнаружено 92 факта ненадлежащего содержания. По зимнему содержанию закрепленных территорий и нежилых зданий выявлено 283 нарушения, сообщил Минвалеев.

На различные жилищные конторы с начала этой зимы уже был составлен 401 материал. И по этому показателю отмечен рост в 32% (по сравнению с прошлым декабрем). Из них мелким управляющим организациям, ЖСК и ТСЖ объявлено 110 предостережений, а в адрес крупных УК - 291.

При сравнении декабрьских периодов 2022 и 2023 года выяснилось, что замечаний по очистке кровель стало меньше. При этом число нарушений при содержании территории и улично-дорожной сети увеличилось: с уборкой основных дорог в основном справились, а вот очистка тротуаров проводилась несвоевременно, наблюдалась колейность на внутриквартальных проездах.

Мэр Казани Ильсур Метшин в связи с вышеизложенным дал поручение подчиненным: «Эта зима выдалась более снежной, но внешне многие улицы выглядят лучше. Однако по статистике УАТИ за прошедший декабрь вижу, что замечаний меньше не стало. Это повод для глав районов проводить ежедневные обходы. Начинайте и заканчивайте рабочий день объездом территорий вместе с заместителями и всеми, кто ответственен за зимнее содержание.

Приглашайте на обходы территорий домов руководителей управляющих компаний, встречайтесь с населением - это самый эффективный метод. Есть вопросы и к жителям, которые при очистке дворов не убирают машины. У нас есть прекрасные примеры, когда старшие по дому вместе с подрядными организациями эту работу наладили. Впереди еще будет не одна метель, экватор не пройден, как правило, вторая половина зимы самая снежная, поэтому прошу не расслабляться».

Косвенно тема уборки территорий от снега связана с другой темой - незаконно установленных ограждений, на которую обратил внимание Минвалеев. «По-прежнему остается актуальной проблема установленных без разрешения ограждений и шлагбаумов. В 2023 году было установлено 142 таких факта против 52 годом ранее», - сообщил руководитель АТИ Казани. За весь прошлый год в суд было передано 37 материалов. 13 незаконных ограждений после этого уже демонтировано, еще 18 дел находятся на стадии судебного рассмотрения.