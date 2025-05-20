Дорожные службы Казани работают в усиленном режиме из-за дождей

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Город
20 мая 2025  12:42

В связи с установившейся дождливой погодой в столице Татарстана дорожно-коммунальные службы переведены на особый режим работы. В круглосуточном дежурном режиме задействованы специализированные бригады, занимающиеся очисткой ливневой канализации и устранением последствий осадков.

Сообщается, что уже проведены работы по очистке водостоков на улицах Завойского, Четаева и других проблемных участках. В местах, где ведутся дорожные работы (в частности, на ул. Гвардейской), организован временный водоотвод - дождеприемники открыты в соответствии с технологическим регламентом.

"Все подрядные организации работают в усиленном режиме, - сообщили в городской администрации. - Особое внимание уделяется участкам с незавершенным ремонтом, где временно ограничен водоотвод. На этих объектах дежурят дополнительные бригады для оперативного реагирования", говорится в сообщении телеграм-канала мэрии города.

Метеорологи прогнозируют продолжение дождливой погоды в ближайшие дни. Дорожные службы рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность на участках дорог со сложным рельефом и в местах проведения ремонтных работ.

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Дорожные службы Казани работают в усиленном режиме из-за дождей
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