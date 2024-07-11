ДОСААФ РТ объявляет о новой программе по привлечению контрактников с денежным вознаграждением

В Республике Татарстан ДОСААФ РТ запустила новую инициативу по привлечению военнослужащих-контрактников, предусматривающую денежное вознаграждение за рекомендации.

Программа рассчитана на всех совершеннолетних граждан, за исключением находящихся под следствием и членов добровольческих отрядов. Участники программы заключают договор гражданско-правового характера с ДОСААФ.

За каждого успешно рекомендованного кандидата, который подписал контракт с Министерством обороны РФ, рекомендателю выплачивается 100 000 рублей.

Для получения дополнительной информации о программе желающие могут обратиться по телефонам: +7 965 589-74-83 и +7 965 589-76-98.

Новая программа ДОСААФ РТ направлена на увеличение числа военнослужащих-контрактников в Республике Татарстан, обеспечивая им дополнительные финансовые стимулы за успешную рекомендацию кандидатов.