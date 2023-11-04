Достижения регионов представляют в Москве

Сегодня, как и анонсировалось ранее, открылась Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. В День народного единства москвичам и гостям столицы сделали подарок — все желающие с 10:00 до 19:00 смогут посетить мероприятие совершенно бесплатно. Помимо презентаций достижений регионов, гостей также ждут увлекательные мастер-классы, музыкальные выступления и образовательные марафоны.

Особое внимание гостей выставки привлек стенд-киберсфера Татарстана. Он расположен в павильоне №75. В киберсфере разместился экран с лаконичной презентацией «Игр будущего», которые должны пройти в Татарстане в следующем году. Также здесь можно сделать памятные снимки в «киберфотозоне» и поиграть в картинг. Татарстанский стенд привлек внимение к себе молодых людей.

Напомним, что в выставке-форуме принимают участие федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации из 89 регионов страны. Она будет доступна для посещения до 12 апреля следующего года.

Ожидается, что в течение работы выставки площадку несколько раз посетит президент России Владимир Путин.