Дожди и грозы продолжатся в Татарстане до конца недели

В Татарстане до конца недели ожидается дождливая и прохладная погода. Как сообщает Гидрометцентр республики, дожди продлятся как минимум до субботы, 17 августа.

Уже сегодня, 14 августа, днем ожидается умеренный дождь, местами возможна гроза. Сильный северо-западный ветер будет достигать 15-18 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +16…+21 градуса.

По прогнозам синоптиков, такая погода обусловлена влиянием антициклона и сохранится в ближайшие дни. Температура будет колебаться от +15 до +21 градуса, что на 3-4 градуса ниже нормы.