Дожди и грозы продолжатся в Татарстане до конца недели

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Республика
14 августа 2024  08:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане до конца недели ожидается дождливая и прохладная погода. Как сообщает Гидрометцентр республики, дожди продлятся как минимум до субботы, 17 августа.

Уже сегодня, 14 августа, днем ожидается умеренный дождь, местами возможна гроза. Сильный северо-западный ветер будет достигать 15-18 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +16…+21 градуса.

По прогнозам синоптиков, такая погода обусловлена влиянием антициклона и сохранится в ближайшие дни. Температура будет колебаться от +15 до +21 градуса, что на 3-4 градуса ниже нормы.

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