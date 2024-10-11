Древний город Ошель в Татарстане хотят возродить и сделать тематический парк

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Республика
11 октября 2024  13:42

В Камско-Устьинском районе Татарстана появится тематический парк «Древний город Ошель».

«Древний город Ошель» – это исторический проект, основанный на реальном древнем городе Волжской Булгарии, который находился ниже устья Камы. В 1220 году он был разрушен и больше не восстанавливался.

В настоящее время для реализации проекта ищут инвестора, заявил директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров на встрече в Агентстве инвестиционного развития.

По задумке предпринимателя, парк станет современной площадкой, посвященной истории, легендам и народной культуре Татарстана. Он будет включать в себя возможности для длительного пребывания, оздоровления, развлечений и занятий спортом.

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