Других имен не было, только «Ира»: группа «Волга-Волга» раскрыла секрет своего главного хита

Как школьники заменили хедлайнеров на большой казанской площадке, как сочинялся главный хит коллектива – «Ира», и что нужно делать, чтобы было по кайфу – в материале «Казанских ведомостей»

«Погибнешь, умрешь, куда тебе все это»

На сцене в этот вечер выступала группа, которой не существует больше 30 лет. Собрались, можно сказать, специально, но не полным составом.

- Это сейчас квартирники больше похожи на полноценные рок-концерты, в советское время это были уютные домашние кухонные выступления в студ общагах, – вспоминает Максим Журавлев, вокалист группы «Холи» – сейчас его больше знают как лидера коллектива «Макс и Ко». – Давать квартирник было опасно, как бы это сейчас смешно ни звучало, поскольку петь авторскую «незалитованную» в отделе культуры программу, было запрещено. Зато все делалось очень весело и на адреналине.

Однако влияние времени сыграла с Максом злую шутку. Из-за того, что он играл в рок-группе, не смог получить высшее образование. Не то, чтобы сам не хотел учиться, просто в вузы его не брали, поскольку музыкант вылетел из комсомола по окончанию школы. А тогда это по сути была путевка в жизнь.

- Я был художник, мог устроиться не официально, рисовал плакаты. Все инакомыслящее, что в нас было, комсомол ненавидел. И это было грустно. Потому что ничего, кроме любви к музыке и к рок-н-ролу мы не хотели в мир привнести.

Максим Журавлев рассказал, как негативная статья во всесоюзной газете сделала их команду знаменитой, но в локальном масштабе.

- Эту статью перепечатали все местные СМИ. У нас была личная песня «Мне нужен врач». Ну потому что ударник у нас психиатр, гитарист – невролог. Писали, как говорится, о том, что знали. Но журналист увидел в ней протест. «Что хотят сказать эти размалеванные юнцы из группы «Холи», когда кричат: «Мне нужен врач»? Хотя мы прекрасно понимали, что они имеют в виду наше общество, которому якобы нужен доктор». И получилось, что разгромная пресса сыграла нам на руку. Мы проснулись региональными звездами. И на наши концерты стали приходить много студентов и интеллигенции. Так я и остался в музыке. Это клево быть рок-музыкантом, хотя мне говорили, что «погибнешь, умрешь, куда тебе это все и зачем?»…

Почему «Волга» захлебнулась в звуках «Шансона»?

Для музыкантов конца 90-х было счастьем попасть в эфир местной ФМ-станции. Тогда они только набирали популярность. И самой культовой радиостанцией, по мнению многих, была радио «Волга», которая в 2004 году все же утонула в волнах «Шансона».

- Мы просто ставили свою любимую музыку. Надеялись, что это тоже кому-то понравится, – говорит Дмитрий Ярмухаметов, программный директор станции. – Сейчас, общаясь с людьми, я понимаю, что мы не зря семь с половиной лет проработали. Какой-то музыкальный вкус у жителей Казани все же воспитали. И я ощущал, что «Волга» немного отличается от остальных. Хотя бы тем, что люди зарабатывали много денег. А мы много не зарабатывали, скорее всего, поэтому и закрылись.

- Это было ужасно трогательное время. У нас не было фактически ничего, – вспоминает Дмитрий Сычев, лидер группы «Дом кукол». – Барабанные палочки были на несколько коллективов. У кого-то папа работал учителем труда. И дети на уроках делали вместо табуреток барабанные палочки. Они были черте из чего изготовлены, оставляли даже занозы, но ими все равно все игралось.

Первый альбом коллектива продавался в ларьках на аудиокассетах, сделанных на казанском заводе «Тасма». Теперь и производства такого нет, а вот новые песни коллектив выпускает до сих пор. В ноябре вышел их новый сингл «Джельсомино».

«Есть скрипка,фортепьяно, но детям хочется драйва»

Однако теперь для раскрутки ротация на радио вовсе не обязательна. Хватает соцсетей. Один из ярких примеров молодых и перспективных – это группа нижнекамская Frend. Дело в том, что Антон Салакаев в этом году проводил свой музыкальный фестиваль в Нижнекамске, и этот коллектив выиграл главный приз – запись песни на профессиональной студии.

- Нужно просто делать то, от чего ты кайфуешь, и все, – говорит слегка эпатажный вокалист Георгий. – Не строить планы какие-то. Да, это, наверное, тоже нужно, но иногда лучше просто сделать, просто кайфануть, просто сыграть. Ну а там оно пойдет, если пойдет.

Молодой человек абсолютно не парится по поводу жанров. Захочет – уйдет в молодое и перспективное среди молодежи направление хайперпоп, а пока сочиняет медленные баллады в стиле Coldplay. Лишь бы было «по кайфу».

Выступали на квартирнике и совсем дети – учащиеся Школы рока. Удивительная метаморфоза времени. Еще 40 лет за исполнение музыки этого жанра легко можно было угодить в тюрьму, а сегодня играть в этом направлении учат детей.

- Часто дети сами просят отдать их к нам, – говорит руководитель учебного заведения Арат Яруллин. – Они ищут у нас то, что не могут найти в обычной музыкальной школе. Там есть скрипка, фортепьяно, а им хочется драйва! Ребята смотрят клип Майкла Джексона, когда мальчик включает электрогитару в усилитель, и музыка сметает все на своем пути. Им хочется так же.

«Им не нужна ротация на радио, ребята легко находят аудиторию в сети»

- У нас стали приезжать и собирают полные залы под тысячу человек буквально школьники, – говорит Григорий Корнилов, владелец Big Twin Arena, одной из самых крупных и популярных концертных площадок Казани. – Есть паренек, у него стихи, он стримит их в «Доту», накладывая при этом диджейские примочки. И на это приходит толпа школьников. Я на это смотрю, и думаю: «Боже мой… Музыка куда-то двигается!» Но это прям дети. И если в графике концертов на месяц раньше было 10 коллективов первого и второго эшелона, типа Louna и Anacondaz, они сейчас уехали по понятным причинам из страны, то появляется новая молодежь, и мы опять получаем эти 10 концертов в месяц, на которые можно собрать под тысячу человек.

Корнилов говорит, что концерты у него в заведении сегодня расписаны уже по самый август несмотря на непростое положение. А началось все в 2016-17 годах. Соскучившись по рок-музыке, которая после закрытия клуба «Маяковский. Желтая кофта» ушла в небытие, было принято решение открыть Big Twin бар. Четыре года он просуществовал, за это время выросла целая плеяда рок-музыкантов. Однако, после ковида бар пришлось закрыть и трансформировать его в целую арену, куда стали приезжать звезды первой величины. В этом году для концертной индустрии из-за военной спецоперации опять наступили непростые времена.

- Рок как был музыкой протеста, так и остается. Но у каждого протест свой. Кто-то протестует против любви, а кто-то еще против чего-то. Некоторые музыканты покинули страну, оставив своих слушателей здесь, некоторые высказали свою позицию и тоже оставили своих поклонников без своей живой музыки, – говорит владелец арены. – Прямых запретных списков нет, но группе «Тараканы» или реперу Фейсу сейчас не дадут выступить. Но любой кризис я воспринимаю как шанс для музыкантов показать что-то новое. И есть ощущение, что наступит новая волна. Потому что места на больших фестивалях освобождаются, большие площадки – тоже. Сегодня каждое второе – третье имя в афише – новички. И им не надо ротаций на радиостанциях, они отлично находят свою аудиторию в сети.

«Все простое, как колесо»

У солиста развеселой и уже не молодой группы «Кулай» Эдуарда Фазульянова свои счеты к молодежи.

- Я человек старого поколения и что меня удручает в молодом поколении – я не нахожу точек сопротивления. Это меня гнетет. В конце 80-х каждая группа искала свое «Я». В творчестве мы же не должны быть лучшими, как в спорте. Мы должны быть не такими, как все. И сейчас меня удручает в группах, что они все на одно лицо. Чаще всего базируются на перепевках, ну потому что деньги надо заработать. И я прихожу домой и нет желания поставить современную группу, чтобы взять и послушать музыку. Потому что я все это когда-то слышал. Даже на западе, у них же существует машина по производству песен, все равно появляются самобытные люди. И это мне нравится. А здесь не так.

Под конец квартирника состоялся настоящий джем-сейшн. Музыканты группы «Кулай» исполнили совместно с юбилярами их хит всех времен и народов «Ира», правда, придуманный вовсе не «волгонавтами». В конце 90-х, когда распалась «Кукукикилай», гитарист Эдуард Фазульянов присоединился к коллективу «НЗ» – будущей «Волга Волга». С годами он стал автором лучших хитов коллектива Салакаева. А легендарную «Иру» Эдуард «приволок» из «Кукукикилая».

- «Ира» появилась спонтанно, – говорит Фазульянов. – Я работал сторожем, ко мне на дежурство пришел наш вокалист Костян Смирнов, и я в первый раз в руки взял баян. И мы вдвоем сочинили песню. Спонтанно. Слово за слово. На самом деле, вопрос «Как появилась Ира?» сложный. Как дети появляются? Так и тут. Она родилась, не придумывалась в муках. Имена никакие не подбирали, «Ира» сразу была. Потому что «райрура». Других вариантов не было. Все простое, как колесо.

Антон Салакаев признался, что это словосочетание похоже на мантру. Впереди у «Волги-Волги» – продолжение юбилейного тура по городам России. А 2 декабря ребята дадут свой сольник в Казани. Правда, билетов на этот концерт в «Максимиллианс» уже нет. Их смели за считанные часы после поступления в продажу.

Олег Платонов