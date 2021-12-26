ДТП, заторы на трассах и занесенный снегом «Салават Купере»: с чем столкнулись татарстанцы в метель

От сильной метели пострадали не только татарстанские автомобилисты, но и недавно установленные новогодние декорации в столице республики. Корреспондент «КВ» выяснила, как татарстанцы пережили вчерашний день.

«Это просто жесть, ребята»

Сильная метель привела к ДТП на трассе М-7. Очевидец выложил видео в сеть, где из-за снежного бурана, судя по кадрам, занесло несколько грузовых фур и легковые машины.

«Это просто жесть, ребята», – сообщает автор видео.

На трассе М-7 рядом с селом Шали произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей. Были заблокированы обе полосы, образовалась большая пробка/

На пути в поселок Алексеевское водителей также встретила снежная метель. Многие в комментариях под видео одного из очевидцев написали, что в такую погоду было бы лучше поберечь себя и остаться дома.

В Верхнеуслонском районе у поста «Малиновка» непогода затруднила движение. На кадрах видео одного из очевидцев видно, что несколько фур и автомобилей стоят с включенными «аварийками».

Сегодня стало известно, что из-за метели был закрыт участок трассы М-5 для автобусов, такси и грузовиков. Отрезок в 163 км начинается на границе Самарской области, идет через Оренбургскую область и Татарстан и заканчивается в Башкирии.

В Казани на перекрестке Зорге и Родины автомобилисты попали в массовую аварию. В ДТП столкнулось сразу четыре легковушки.

Около микрорайона «Дербышки» произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль. Также из-за снежной метели в деревне «Куюки» машина улетела в кювет.

Почти к концу дня Telegram-аккаунт «КирМос на районе» выложил пост, в котором сообщил о усиленных работах дорожных служб.

«Дорожные службы уже вышли на смет снега, работаем в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

В комментариях люди просят, чтобы дорожники также приехали и в ЖК «Салават купере».

Восьмибалльные пробки и упавшие новогодние декорации

Из-за сильной метели к двум часам дня на дорогах Казани образовались восьмибалльное пробки. Соответствующие данные появились на сервисе «Яндекс.Пробки». Наиболее серьезные заторы были на Мамадышском тракте. Также на проспекте Победы произошло несколько аварий.

Казанцы также столкнулись с повышением цен на такси. Так, к примеру, с окраины Ново-Савиновского до торгового центра «Кольцо» поездка в этот день обошлась горожанам в 320 рублей, а до «Парк Хауса» — 210.

Проблемы коснулись не только дорог. Так, на пешеходной улице Баумана из-за сильного ветра пострадала новогодняя декорация. Метель разрушила металлические детали верхней части конструкции. Но уже через час новогоднюю иллюминацию восстановили.