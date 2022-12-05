ДУМ РТ накормили бездомных в мороз горячим обедом и выдали сезонную одежду

В Казани Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана в сквере на Бурхана Шахиди накормил нуждающихся горячим питанием, раздал мед, а также сезонную одежду, рассказали в пресс-службе ДУМ РТ.

Бездомных угощали мясным супом и пловом, хлебом, чаем и десертом. Всего в течение часа сотрудники фонда накормили более 50 человек, еще столько же человек получили мед и одежду, которую предоставили неравнодушные люди.

Горячие обеды раздаются фондом в сквере на Бурхана Шахиди по понедельникам и пятницам. Прийти поесть могут бездомные, сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, одинокие пожилые, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Также по средам «Закят» организует благотворительные обеды для постояльцев Дома ветеранов на Дубравной.

Всего Благотворительный фонд в неделю проводит благотворительные обеды для 150-ти бездомных и нуждающихся. Подробнее о деятельности фонда и о том, как принять участие в благотворительности, можно узнать на сайте ДУМ Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что за неделю после начала сбора средств в поддержку мобилизованных бойцов из Татарстана в благотворительный фонд «Закят» ДУМ республики поступило 1,3 млн рублей.

Информацию о сборе распространяли СМИ, известные блогеры и мусульманские общественные деятели и организации.