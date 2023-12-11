ДУМ РТ организовал встречу со студентами из сектора Газа

10 декабря генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов встретился со студентами из сектора Газа, проживающими в Казани.

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Город
11 декабря 2023  17:42
Автор:
Эльза Минашаева

На мероприятии студенты рассказали о своих трудностях и подали документы для получения необходимой помощи.

Ранее, 14 ноября в Галеевской мечети города Казань состоялась встреча Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с молодыми палестинцами, где были рассмотрены способы оказания материальной помощи единоверцам. На мероприятии приняли участие 18 студентов, обучающихся в татарстанских ВУЗах: Казанском (Приволжском) федеральном университете, Казанском государственном медицинском университете, Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Казанском государственном энергетическом университете. Из них 10 – жители сектора Газа. 

Напомним, что 2 ноября 2023 года по инициативе мусульман Татарстана и по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, в Республике Татарстан была объявлена акция по сбору гуманитарной помощи единоверцам, проживающим в секторе Газа. БФ «Закят» ДУМ РТ был определен одним из пунктов сбора благотворительных пожертвований. По данным ДУМ РТ, в сектор Газа фондом отправлено 20 тонн гуманитарного груза на сумму свыше 5,2 млн рублей. На сегодняшний день собранная сумма для помощи единоверцам составляет свыше 53 млн рублей.

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