ДУМ РТ разрабатывает стандарты для строительства и содержания мечетей

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Республика
21 апреля 2025  11:30

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью проекту «12 этаж» рассказал о новых подходах к строительству мечетей в республике. Духовное управление мусульман РТ работает над созданием современного технического задания, которое станет обязательным для новых религиозных объектов, пишет «Татар-информ».

Ключевые аспекты инициативы:

  • Мечети должны проектироваться как комплексные объекты с жильем для имама, учебными классами, ритуальными помещениями и коммерческими площадями

  • Финансовая самодостаточность – обязательное условие: каждый проект должен включать источники содержания (вакуфные помещения)

  • Ответственность за содержание мечети распределяется на всю махаллю, а не только на имама

«В Татарстане построено 1605 мечетей – этого количества достаточно. Теперь важно повышать их качество и функциональность», – подчеркнул муфтий.

Особенности Татарстана:
✓ Упрощенная процедура согласования строительства
✓ Юридическая поддержка от ДУМ РТ
✓ В отличие от многих регионов России, в республике сохраняются благоприятные условия для развития мусульманской инфраструктуры

Полную версию интервью с подробностями о качестве исламского образования и современными подходами к религиозному строительству можно прочитать в проекте «12 этаж».

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