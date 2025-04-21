ДУМ РТ разрабатывает стандарты для строительства и содержания мечетей

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью проекту «12 этаж» рассказал о новых подходах к строительству мечетей в республике. Духовное управление мусульман РТ работает над созданием современного технического задания, которое станет обязательным для новых религиозных объектов, пишет «Татар-информ».

Ключевые аспекты инициативы:

Мечети должны проектироваться как комплексные объекты с жильем для имама, учебными классами, ритуальными помещениями и коммерческими площадями

Финансовая самодостаточность – обязательное условие: каждый проект должен включать источники содержания (вакуфные помещения)

Ответственность за содержание мечети распределяется на всю махаллю, а не только на имама

«В Татарстане построено 1605 мечетей – этого количества достаточно. Теперь важно повышать их качество и функциональность», – подчеркнул муфтий.

Особенности Татарстана:

✓ Упрощенная процедура согласования строительства

✓ Юридическая поддержка от ДУМ РТ

✓ В отличие от многих регионов России, в республике сохраняются благоприятные условия для развития мусульманской инфраструктуры

Полную версию интервью с подробностями о качестве исламского образования и современными подходами к религиозному строительству можно прочитать в проекте «12 этаж».