Думали, останутся незамеченными: творческая группа «Кара-дуслар» обвинила «Бизнес Online» в плагиате

Молодая творческая группа «Кара-дуслар» обвинила «Бизнес Online» в плагиате. Крупный татарстанский сайт полностью скопировал заголовок новости молодого паблика «Кара». Об этом нашему изданию сообщила smm-щик проекта, пожелавшая остаться анонимной.

«Главный знак качества контента, когда он заходит людям, когда они его репостят и пересылают. Люди хотят, чтобы эта идея продвигалась в массы. Мы действительно хотели бы, чтобы нас выложил крупный гигант в медиасфере, и этот гигант нас заметил», — рассказала девушка.

По ее словам, корреспонденты «БО», видимо, тоже захотели новой мысли в подаче новостей, но решили не репостить, а просто скопировать новость «Кара», не спросив разрешения.

«Они подумали, что можно просто взять классную идею и опубликовать у себя, выдав за свою. Именно поэтому мы недовольны, так как воровать идеи и наше время — плохо. Если они думали, что все останется незамеченным, то вряд ли такое возможно в наше время», — отметила девушка.

Творческая группа решила обратить на это внимание в своем Instagram-аккаунте.

«Мы выложили пост, но „Бизнес-онлайн“ нам лично не ответили. Они никак не прокомментировали ситуацию. Если они хотят разговаривать, то мы можем обсудить это без них», — автор проекта «Кара».

На момент публикации нашего издания, сайт «Бизнес Online» так и не ответил в комментариях под постом паблика «Кара».

Паблик «Кара-дуслар» был создан около месяца назад. Основная идея нового проекта в том, чтобы превращать скучные новости во что-то интересное.

«Человек устает от кучи скучных новостей. Хочется видеть что-то с долей юмора, потому что на каждую ситуацию можно посмотреть под разным углом. Мы решили,что в Татарстане нет такого паблика, который бы доносил прикольные и интересные новости», — поделились авторы сообщества.