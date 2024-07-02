Два автобуса в Казани сняли с рейсов, ещё 10 изменили маршруты

Комитет по транспорту Казани анонсировал изменения в работе 12 автобусных маршрутов. Отменены маршруты №25 и №49, а 10 других маршрутов подверглись изменениям, некоторые из них были продлены, а другие сокращены.

Комитет по транспорту обещает, что изменения вступят в силу в ближайшее время, однако точная дата пока не сообщается.

Отмена маршрутов №25 и №49 объясняется наличием дублирующих маршрутов.

Маршрут №2 теперь будет ходить от поселка Аметьево до здания ЦУМа, ранее он доезжал до улицы Привокзальная в поселке Юдино.

Маршрут №30 продлён до остановки «Привокзальная», ранее следовал от переулка Дуслык до станции Лагерная.

Маршрут №40 изменил конечную остановку с улицы Гаврилова на КДК имени Ленина.

Маршрут №47 изменил маршрут, теперь будет следовать по улице Декабристов.

Маршрут №62 будет ходить от ЖК «Салават Купере» до станции метро «Яшьлек».

Маршрут №63 сокращен, теперь будет ходить от поселка Левченко до «Яшьлек».

Маршрут №68 изменил конечную остановку с железнодорожного вокзала «Казань-1» на станцию метро «Проспект Победы».

Маршрут №71 не будет заезжать на Самосыровское кладбище, количество автобусов на маршруте увеличено до 10, что должно сократить интервал движения.

Маршрут №72 сокращен, теперь будет ходить от остановки «Профилакторий» до остановки «Театр имени Камала».

Маршрут №77 сокращен, теперь будет ходить от остановки «Нефтебаза» до Деревни Универсиады.