Два человека в Татарстане получили ожоги в результате пожара

В селе Тетеево Лаишевского района Татарстана в результате пожара в частном доме пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, возгорание произошло около четырех утра. Пожар охватил площадь 210 квадратных метров, затронув бревенчатый дом и кирпичный гараж.

В результате пожара 49-летняя женщина и 54-летний мужчина получили ожоги. Женщина была госпитализирована в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.