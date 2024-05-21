Два человека в Татарстане получили ожоги в результате пожара

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Республика
21 мая 2024  15:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В селе Тетеево Лаишевского района Татарстана в результате пожара в частном доме пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, возгорание произошло около четырех утра. Пожар охватил площадь 210 квадратных метров, затронув бревенчатый дом и кирпичный гараж.

В результате пожара 49-летняя женщина и 54-летний мужчина получили ожоги. Женщина была госпитализирована в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Предварительной причиной пожара названо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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