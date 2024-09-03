Два ДТП с участием подростков произошло в Казани за сутки

news_top_970_100
Город
3 сентября 2024  09:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера в Казани произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В обоих случаях причиной аварий стала неосторожность и невнимательность подростков. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Первое ДТП произошло на парковке торгового центра «KazanMall» по адресу улица Павлюхина, 91. 33-летний водитель автомобиля Citroen, двигаясь по территории парковки, совершил наезд на 15-летнего подростка, который внезапно выбежал из-за препятствия. Подросток получил медицинскую помощь на месте происшествия и остался для оформления материалов.

Второе ДТП произошло на улице Абсалямова, 19. 34-летний водитель автомобиля BMW X5, двигаясь по улице, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который, не убедившись в безопасности, выехал на проезжую часть из-за автомобилей, ожидающих разрешающего сигнала светофора. В результате аварии подросток был доставлен в медицинское учреждение.

По факту обоих происшествий сотрудниками полиции вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Два ДТП с участием подростков произошло в Казани за сутки
Казанцы застряли в пробках в первый учебный день
Известный ресторан в центре Казани продают за 150 миллионов рублей
На Республику Татарстан надвигается антициклон с похолоданием
На Республику Татарстан надвигается антициклон с похолоданием
Ак Барс Банк подарил первоклассникам Татарстана книгу с 3D-играми о космосе
Кафе и гостиница: что появится после реставрации в здании завода Петцольда в Казани
Кафе и гостиница: что появится после реставрации в здании завода Петцольда в Казани
В Менделеевском районе появится новый химический комплекс
Врач в Татарстане обвиняется во взяточничестве и фальшивых справках