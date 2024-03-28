Два из трёх промышленных парка планируют построить в Высокогорском районе

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Республика
28 марта 2024  10:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане создадут три новых промышленных парка. Два из них откроются на территории Высокогорского района. 

Глава района Равиль Хисамутдинов отметил, что проект производственно-складского назначения расположится вблизи населенных пунктов Пермяки, Эстачи, Инеш, второй будет расположен рядом с ж/д ст.Бирюли и предусматривает реализацию 56 млрд рублей на строительство. 

«Прежде всего это рабочие места «рядом с домом», новые возможности для малого и среднего предпринимательства, комфортные условия для создания и развития новых производств», – заявил он.

Строительство реализуется при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

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