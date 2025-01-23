Два коллектива представят Татарстан на «Театральном Приволжье»

Детская татарская театральная студия «Апуш» и студенческий театр «ЭОС» - в числе победителей регионального этапа VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Первый коллектив поставил спектакль по пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай», второй - «Квадратуру круга» по мотивам произведения Валентина Катаева.

Студия «Апуш» и театр «ЭОС» представят Татарстан на окружном этапе фестиваля, который пройдет с января по февраль, сообщили в Министерстве культуры РТ. В общей сложности в финал проекта вышли 28 постановок - по одной от молодежных и детских театральных коллективов из 14 регионов ПФО. Выступления оценивали театральные деятели, лидеры общественного мнения в сфере культуры, а также представители региональных отделений Союза театральных деятелей РФ.

В ходе окружного этапа эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри. Победителей выберут в следующих номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

На сайте проекта можно ознакомиться с видеозаписями. В регионах Поволжья проведут показы спектаклей, в том числе в формате онлайн.

Лауреатов фестиваля объявят 27 марта в Ижевске. Церемонию закрытия будут транслировать по телевидению и в интернете.

Коллективы, победившие в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль», получат гранты на новые постановки или право на участие в образовательном туре для развития навыков актерского мастерства.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ранее детская театральная студия «Апуш» заняла второе место на фестивале «Театральное Поволжье», сообщает kzn.ru.