Два парка на реке Казанка остались «за бортом» программы по благоустройству на 2024 год

Институт развития городов РТ рассказал о том, что парки «Спортивный» и «Манзара» в столице Татарстана не включили в программу благоустройства общественных пространств в этом году из-за отсутствия финансирования.

Кроме этого, заявили, что проект парка «Манзара» будет пересмотрен. Изначально задумывалось, что это будет точка с самыми красивыми видами на Казань. Его должны сопрячь с запланированными религиозными объектами на прилегающей территории.

Парк «Спортивный» был запланирован еще два года назад – это набережная с игровыми и спортивными зонами. Здесь будут проводить соревнования по триатлону и заплыву на открытой воде. А еще проложат 5-километровую велосипедную и беговую дорожки.