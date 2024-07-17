Два представителя Татарстана стали выпускниками первой «Школы мэров»

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Россия/Мир
17 июля 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В Москве завершилось обучение первого выпуска «Школы мэров», где 161 слушатель, включая глав муниципалитетов, заместителей глав и представителей региональных властей, прошел 8-месячную программу повышения квалификации.

Среди выпускников два представителя Татарстана – это Фарид Салахов, руководитель Исполкома Набережных Челнов, он представил проект по оптимизации общественного транспорта в городе, и Радмир Беляев, глава Менделеевского района, который разработал проект по совершенствованию подготовки и трудоустройства молодых специалистов в соответствии с потребностями района.

По итогам обучения участники представили 157 проектов, направленных на улучшение жизни граждан и оптимизацию управления в муниципалитетах. 19 слушателей получили новые назначения.

«Школа мэров» была создана по инициативе Президента России Владимира Путина и реализована Высшей школой государственного управления Президентской академии при поддержке Администрации Президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Из 565 кандидатов из разных регионов России были отбраны только 161 человек. Участники проходили проверку профессиональных навыков, управленческого опыта и личностно-профессиональную диагностику.

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