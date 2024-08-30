Два ребёнка в Казани были сбиты автомобилем и мотоциклом

news_top_970_100
Город
30 августа 2024  13:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера в Казани произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В 12:50 на ул. Тельмана 9-летний мальчик получил травму в результате наезда мотоцикла CFMOTO. Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей, находясь без сопровождения взрослых.

 Фото: © Госавтоинспекция Казани

В 17:50 на проспекте Победы 5-летний велосипедист получил травму, когда, находясь в сопровождении матери, неожиданно съехал с тротуара на дорогу и попал под автомобиль Geely.

В связи с участившимися случаями ДТП с участием детей, правоохранительные органы и органы образования призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Комаров поздравил Татарстан с Днем республики и Казань с Днем города
В Казани восстановили исторический облик Сада Фукса 1896 года
Два ребёнка в Казани были сбиты автомобилем и мотоциклом
«Играй, гармонь!» - «Уйнагыз, гармуннар!» звучит на улицах Казани!
Самолет Сочи-Казань вынужденно приземлился из-за травмы стюарда
Грузовой поезд сошел с рельсов в Татарстане, задержав пассажирские составы
Мэр Казани вручил награды отличившимся жителям
В День города казанцам подарили новый детский парк