Два ребёнка в Казани были сбиты автомобилем и мотоциклом

Вчера в Казани произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В 12:50 на ул. Тельмана 9-летний мальчик получил травму в результате наезда мотоцикла CFMOTO. Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованных автомобилей, находясь без сопровождения взрослых.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

В 17:50 на проспекте Победы 5-летний велосипедист получил травму, когда, находясь в сопровождении матери, неожиданно съехал с тротуара на дорогу и попал под автомобиль Geely.

В связи с участившимися случаями ДТП с участием детей, правоохранительные органы и органы образования призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей на дорогах.